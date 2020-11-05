Нацгвардию введут в Портленд, где вспыхнули уличные беспорядки

Национальная гвардия США будет введена в Портленд после того, как в городе начались массовые беспорядки, об этом заявил губернатор Орегоны Кейт Браун.

По данным газеты USA Today, в Портленде активны две группы демонстрантов. Полиция задержала девять человек, пишет Regnum.

В США после окончания президентских выборов начались массовые протесты. На Манхэттене ночью мирные демонстрации переросли в столкновения протестующих с полицией, около 60 человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и погранично-таможенная служба США (CBP) получили информацию, что в день президентских выборов 3 ноября в Вашингтоне могут вспыхнуть беспорядки.

В свою очередь губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом ранее заявил, что готовится к беспорядкам после выборов, а власти Чикаго провели учения на случай дестабилизации ситуации.

Вокруг Белого дома в Вашингтоне возвели ограждение высотой 2,5 метра. Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.