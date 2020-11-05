05 Ноября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Краевой суд подтвердил штраф сотрудника "дочки" "Т Плюс" за смерть пяти постояльцев пермского хостела

Оштрафован сотрудник "Пермской сетевой компании" (ПСК, входит в ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга) за смерть пяти постояльцев хостела "Карамель", сообщили Накануне.RU в краевом суде.

Организация эксплуатирует опасный объект – 438 трубопроводов горячей воды. Западно-Уральское управление Ростехнадзора после гибели постояльцев "Карамели" провело внеплановую выездную проверку предприятия. На разных участках выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. В частности, не было экспертизы промышленной безопасности, тепловой изоляции и так далее.

Заместитель начальника службы эксплуатации обособленного структурного подразделения "Пермская" ООО "Пермская сетевая компания" оштрафован на 20 тыс. руб. Не согласившись с решением районного суда, он обжаловал вердикт в краевой инстанции, указав, что "не является субъектом ответственности за данное правонарушение".

Во время заседания вышестоящего суда выяснилось, что сотрудник службы отвечает за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением. Решение первой инстанции осталось без изменения.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оно было передано в производство третьего следственного управления ГСУ СКР. По версии следствия, в 2016 г. Сергей Щербаков незаконно осуществил перепланировку помещений, в которых в итоге разместил мини-отель.

По мнению Ростехнадзора, причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода. Речь идет о старении антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной пленкой с уменьшением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом. Также в Ростехнадзоре сообщили, что сотрудники ПСК не исполняли функциональные обязанности. И что якобы был нарушен принцип объективности, всесторонности и полноты исследований специалистами экспертной организации, "Уральского центра промышленной безопасности", при проведении экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали в июле-августе 2019 г. Итог – оштрафованы 10 сотрудников "дочки" "Т Плюс", "Пермской сетевой компании".

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Краевой суд подтвердил штраф сотрудника "дочки" "Т Плюс" за смерть пяти постояльцев пермского хостела

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Теги: Карамель, хостел, уголовное дело



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