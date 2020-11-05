05 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Согласованы четыре новых участка для разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала четыре новых участка разведения сил и средств на линии разграничения. Об этом сообщила украинская сторона.

Разведение сил и средств должно состояться в Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом. К концу прошлого года, напомним, с трудом и после долгих попыток удалось выполнить разведение в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

ДНР и ЛНР пока не сообщают об этой договоренности.

Несмотря на положительный характер достигнутого решения, разведение на новых участках может затянуться на многие месяцы, а по всей линии разграничения - на многие годы. Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно это делать, а выгодно иногда и "небольшими порциями" принимать такие решения, чтобы поддерживать свой имидж "миротворца". Хотя более 50% украинцев, согласно опросам, ему уже не доверяют, о чем говорят также результаты недавних местных выборов.

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Согласованы четыре новых участка для разведения сил в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР



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