Еще три человека задержаны по делу о нападении подростка на полицейских в Татарстане

Кукморский районный суд Татарстана заключил под стражу еще троих подозреваемых по делу о нападении подростка на отдел полиции, сообщается на сайте суда.

Ранее было известно о шести подозреваемых. Один из них — отчим погибшего при атаке юноши Марат Замалиев. Он арестован.

По данным местных СМИ, у мужчины якобы есть судимость за подрыв в 1999 году магистрального газопровода. Как считает следствие, диверсию совершила группа радикальных исламистов, прошедших обучение в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.

Напомним, 30 октября в Татарстане 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции. Он ранил одного из полицейских ножом и был застрелен. По данным СМИ, в ходе атаки юноша выкрикивал "Аллах Акбар".В МВД заявили, что он не состоял на учете как склонный к экстремизму.