В Дании забьют 15 миллионов норок из-за мутировавшего коронавируса

В Дании собираются убить 15 млн норок, чтобы обезопасить людей от нового вида коронавируса, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. По данным властей, у 12 человек в северной части страны был обнаружен мутировавший коронавирус, который передался им от норок.

Фредериксен сообщила, что новый вид вируса ослабляет способность организма образовывать антитела и потенциально может сделать неэффективными вакцины, которые сейчас разрабатываются по всему миру. "Это очень, очень серьезно. Мутировавший вирус может иметь разрушительные последствия для всего мира", - отметила глава правительства.

Министр здравоохранения Магнус Хойнике сказал, что половина из 783 случаев коронавируса на севере Дании может быть связана с передачей от норки.

Министр по продовольствию Могенс Йенсен сообщил, что сейчас коронавирус есть у животных на 207 фермах, тогда как в октябре он был выявлен только на 41 ферме, что свидетельствует о быстром распространении среди животных.

Правительство заявило, что забой примерно 15 миллионов норок в стране может стоить до 5 млрд крон ($785 млн). Правительство пообещало выплатить компенсацию фермерам.

Дания является крупнейшим производителем норкового меха в мире – до 17 млн шкурок в год. Kopenhagen Fur, кооператив из 1500 датских заводчиков, составляет 40% мирового производства норок. Большая часть его экспорта идет в Китай и Гонконг.

В Даннии с начала эпидемии зарегистрировано 50,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 729 человек умерли.

По последним данным, представители семейства куньих подвержены заражению COVID-19, животные передают вирус друг другу, заражаются от человека и передают его человеку. Подобная реакция выявлена и у кошек, а вот собаки оказались невосприимчивы к новому вирусу.