05 Ноября 2020
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Яков Циммерман (2020) | Фото: facebook.com/sapkoperm

В Перми скончался известный медик

В Перми ушел из жизни известный медик, основатель Пермской научной школы гастроэнтерологов, участник Великой Отечественной войны Яков Циммерман. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Госдумы РФ от Пермского края, экс-мэр Перми Игорь Сапко.

"За свою жизнь Яков Циммерман вылечил не одну тысячу больных. Он создал свою научную школу ученых-гастроэнтерологов, известную всей стране. Его научные работы получили высокое признание в медицине! Мне много раз довелось общаться с ним лично, самые добрые воспоминания об этом прекрасном и удивительном человеке", - говорится в сообщении.

Соболезнования также выразили депутаты Пермской городской думы и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Яков Циммерман(2020)|Фото: facebook.com/sapkoperm

"Искренне переживаем общую утрату и выражаем глубочайшие соболезнования всем родным, близким и коллегам Якова Сауловича Циммермана, всем, кто знал этого замечательного человека", - говорится в сообщении администрации города.

Прощание с врачом состоится 6 ноября в 12.30 по адресу: ул. Луначарского, 74 (рядом с морфологическим корпусом), у главного входа в клинику ПГМУ.

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В Перми скончался известный медик

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Теги: Яков Циммерман, врач, смерть



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