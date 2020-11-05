В России проживает на 15 млн человек больше, чем давал прогноз ООН 2002 года

В настоящее время население России больше, чем предполагали предыдущие прогнозы ООН. Об этом пишет издание "Демоскоп Weekly", которое проанализировало, как с начала XXI века изменялись демографические прогнозы ООН относительно России и фактическое население нашей страны.

Перспективные расчеты ООН отличаются от национальных более длительным горизонтом прогнозирования. Например, Росстат приводит прогноз только до 2036 года, а ООН - до 2100-го. Наиболее известны и обсуждаемы оценки численности населения, полученные по так называемому среднему варианту прогнозов ООН, который основывается на медианном варианте вероятностных прогнозов рождаемости и смертности.

Так как исходная точка прогнозных расчетов постоянно сдвигается, пополняясь новым массивом уже фактических данных, то и прогнозы тоже изменяются. В 2002 году ООН рассчитала, что в 2020 году в России останется 129 млн человек. Фактически население составляет 146,5 млн. Без Крыма, который ООН, естественно, не могла учитывать, получится 144 млн. Разница - 15 млн. Она достигнута благодаря тому, что с начала 2000-х и до середины 2010-х в России постепенно росла рождаемость, а до нынешнего года и снижалась смертность. Тот же средний вариант прогноза ООН "оставлял" России только 101 млн человек к 2050 году. К счастью, об этом варианте уже можно забыть.

Прогноз ООН 2010 года говорил, что в 2020 году в России будет проживать 141 млн человек. Здесь разница с фактическим положением составляет всего 3 млн (повторим, что Крым для корректности сравнения не учитывается). Это значит, что более существенное улучшение в демографии России произошло именно в 2000-х, а не в 2010-х . Об этом свидетельствует прогноз на 2050 год. Если по расчету 2010 года, в России к середине века ожидалось 126 млн, то по расчету прошлого года - 136 млн, но это уже с Крымом. Без Крыма было бы 134 млн. То есть прогноз ООН 2010 года для России намного лучше по сравнению с прогнозом 2002-го, чем прошлогодний прогноз по сравнению с прогнозом 2010 года.

Эти расхождения возникли благодаря тому, что выросла рождаемость. В 2002 году ООН ожидала, что она будет 1,2-1,3 ребенка на женщину, в 2010-м - что 1,5-1,6. По факту же рождаемость обгоняла эти прогнозы. Однако очень опасным является ее сильное падение в последние годы до 1,5, а в этом году будет еще меньше.

Ожидаемую продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) в России в 2020 году в ООН в 2002 году ожидали на уровне 69 лет. По факту она в прошлом году превысила 73 года, но в этом году упадет до менее 72 лет из-за роста смертности.

Ретроспективный анализ интересен тем, что показывает, насколько сильно влияют на будущее даже небольшие изменения в рождаемости и смертности. В этом свете демографическая динамика последних лет внушает большую тревогу.

Интересно, что в ООН ожидают ОПЖ в России к 2050 году 77 лет. Российские власти рассчитывают достичь 78 лет уже к 2030 году. Правда, из-за коронавируса этот прогноз теперь могут пересмотреть.