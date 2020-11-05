05 Ноября 2020
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кр совещание, якушев, кобылкин, комарова (2016) | Фото: Накануне.RU

Вслед за главой Минтранса посты в кабмине могут потерять Якушев и Кобылкин

Главы Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и Минприроды – Дмитрий Кобылкин могут лишиться постов, сообщает telegram-канал "Незыгарь".

По его данным, инициатива ухода из Правительства главы Минтранса Евгения Дитриха, Якушева и Кобылкина исходит от премьера Михаила Мишустина, который "сейчас в ударе".

"ВЦИОМ показывает максимальные значения личного рейтинга премьера за все время наблюдений. Мишустин действует все увереннее в кулуарных играх, что уже вылилось во вбросы о его уходе в январе 2021 г. Многим премьер не нравится, но Мишустин растёт и стремительно набирает очки", - отмечает "Незыгарь".

Появление сведений о готовящихся ротациях обострило борьбу в околовластных кругах, стремящихся протолкнуть дополнительных кандидатов на выбывание "вдогонку".

"Наиболее однозначно инсайдеры говорят об отставке главы Минтранса Евгения Дитриха, уход которого не станет неожиданностью ни для его коллег, ни для подчиненных — отставка во многом обоюдная, и, по словам источника, "для него лично скорее станет повышением"", - отмечает "Незыгарь".

Пока, как отмечает канал, интрига сохраняется – от того, займет ли освободившееся кресло выходец из Росавиации, Росавтодора или кто-то ещё, станет понятно направление курса кадровой политики государства.

Напомним, ранее стало известно о возможных отставке Дитриха и назначении его на пост губернатора Белгородской области.

Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин до назначения в кабмин занимали должности губернаторов Тюменской области и ЯНАО соответственно, их относили к выходцам из так называемого "собянинского пояса".

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Вслед за главой Минтранса посты в кабмине могут потерять Якушев и Кобылкин

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Теги: Владимир Якушев, Дмитрий Коблыкин, Минприроды, Минстрой



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