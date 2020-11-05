Уралвагонзавод поставил Минобороны России модернизированные танки Т-72Б3

Уралвагонзавод (в составе АО "концерн "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) отправил Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, техника получила новый мощный двигатель, современную систему управления огнём, камеру заднего вида и дисплейный комплекс мехвода.

Работы были произведены в рамках гособоронзаказа. Полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3. Конструкторы при разработке танка Т-72 заложили значительный модернизационный потенциал, который сейчас активно используется.

В результате улучшения повысились манёвренность машин, огневая мощь и уровень защищенности. Одним из главных решений стало комплектование машины дополнительными модулями защиты в так называемом мягком корпусе, что повысило бронестойкость без значительного увеличения массы танка.

Кроме этого на Т-72Б3 установлена новая силовая установка повышенной мощности, камера заднего вида, современная цифровая система связи, дисплейный комплекс механика-водителя. Боевая машина комплектуется новой системой управления огнём с автоматом сопровождения цели, который позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов, не снижая при этом эффективность стрельбы. Тепловизионные каналы отечественного производства по своим характеристикам не уступают ранее устанавливавшимся зарубежным.

Каждый танк прошёл приемосдаточные испытания, при проведении которых офицеры военного представительства лично проверили все системы с рабочих мест механика-водителя, наводчика-оператора и командира. По итогам боевые машины были приняты заказчиком.