В УрФО выявлено 37 "черных кредиторов", маскирующихся под МФО и ломбарды

05 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Быстрые деньги, реклама (2019) | Фото: Накануне.RU

В УрФО выявлено 37 "черных кредиторов", маскирующихся под МФО и ломбарды

За девять месяцев 2020 г. на территории УрФО было выявлено 37 "черных кредиторов", маскирующихся под МФО и ломбарды. Только в Свердловской области таких обнаружено 10. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ, данные кредиторы не имели разрешения Банка России на осуществление своей деятельности. Материалы о всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы.

"Выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Информация о всех легальных участниках финансового рынка есть на сайте Банка России. Проверить сведения о финансовой организации можно также в мобильном приложении "ЦБ онлайн", – отметила начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Всего в России за этот год выявлено 593 "черных кредитора". Те, кто маскировался под микрофинансовые организации (МФО), выдавали займы, на первый взгляд, на очень "скромных" условиях. Из-за этого граждане не обращали внимания на график платежей. Еще часть "черных кредиторов" выдавали себя за ломбарды. Они работали как комиссионные магазины: не оформляли "залоговых билетов" и могли продать заложенную вещь в любое время.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В УрФО выявлено 37 "черных кредиторов", маскирующихся под МФО и ломбарды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: "Черные кредиторы", ломбарды, МФО, Центробанк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети