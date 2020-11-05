В УрФО выявлено 37 "черных кредиторов", маскирующихся под МФО и ломбарды

За девять месяцев 2020 г. на территории УрФО было выявлено 37 "черных кредиторов", маскирующихся под МФО и ломбарды. Только в Свердловской области таких обнаружено 10. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского главного управления ЦБ РФ, данные кредиторы не имели разрешения Банка России на осуществление своей деятельности. Материалы о всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы.

"Выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Информация о всех легальных участниках финансового рынка есть на сайте Банка России. Проверить сведения о финансовой организации можно также в мобильном приложении "ЦБ онлайн", – отметила начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Всего в России за этот год выявлено 593 "черных кредитора". Те, кто маскировался под микрофинансовые организации (МФО), выдавали займы, на первый взгляд, на очень "скромных" условиях. Из-за этого граждане не обращали внимания на график платежей. Еще часть "черных кредиторов" выдавали себя за ломбарды. Они работали как комиссионные магазины: не оформляли "залоговых билетов" и могли продать заложенную вещь в любое время.