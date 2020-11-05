05 Ноября 2020
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книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Собянин продлил дистанционку для 6-11 классов еще на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении еще на две недели дистанционного обучения для школьников 6-11 классов.

"Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких", - сообщил градоначальник об эффекте принятых ранее ограничений.

"Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - пишет Собянин в своем блоге.

Дистанционка продлена до 22 ноября.

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Собянин продлил дистанционку для 6-11 классов еще на две недели

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Теги: дистанционное обучение, сергей собянин, коронавирус, карантин



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