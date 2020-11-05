05 Ноября 2020
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

На Камчатке запретили детям находиться в общественных местах без взрослых

Власти Камчатки усилили меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Так, в регионе введен обязательный режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, детям запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Также на Камчатке запретили проведение массовых мероприятий и усилил контроль за соблюдением масочного режима, передает Regnum.

Ранее в Красноярском крае с 3 ноября ввели на территории региона новые ограничения. В частности, в торгово-развлекательных центрах отключат бесплатный Wi-Fi, а детей до 14 лет не пустят в ТРЦ без сопровождения родителей.

Кроме того, жители края должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.

В Нижневартовске (ХМАО) принято решение о возобновлении проведения "родительских патрулей" с участием сотрудников полиции по соблюдению масочного режима детьми в местах массового скопления людей: торговых центрах, кафе быстрого питания и др.

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На Камчатке запретили детям находиться в общественных местах без взрослых

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Теги: камчатка, дети, коронавирус, общественные места



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