Российские клубы в ЛЧ: первое очко "Зенита" и проигрыш "Краснодара" в большинстве

05 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
футбол, Лига Чемпионов УЕФА, кубок (2017) | Фото: wrestlingua.com

Российские клубы в ЛЧ: первое очко "Зенита" и проигрыш "Краснодара" в большинстве

Российские клубы снова не смогли одержать ни одной победы в Лиге чемпионов UEFA.

В 3-м туре "Локомотив" принимал на своём поле испанский "Атлетико" и сумел сыграть вничью - 1:1. Хосе Мария Хименес (18-я минута) и Антон Миранчук (25 - с пенальти) обменялись голами.

Свой домашний матч проводил и петербургский "Зенит", принимавший итальянский "Лацио". Александр Ерохин открыл счёт в середине первого тайма (32-я минута), но развить успех российская команда не смогла. Фелипе Кайседо под занавес матча (82) реализовал одну из немногих атак гостей. Итог - 1:1. "Зенит" же в 3-м туре набирает первое очко в группе.

Ближе всего к победе был "Краснодар", игравший на выезде с испанской "Севильей". Игра шла в пользу "быков" в начале матча: Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт эффектным ударом со штрафного (18), Маркус Берг удвоил преимущество гостей (21 - с пенальти). Иван Ракитич в конце первой половины игры (42) один мяч отквитал, а в компенсированное время к первому тайму Хесус Навас заработал удаление для хозяев. Но играя в большинстве "Краснодар" довести дело до победы не сумел. Вышедший на замену Юссеф Эн-Несири забил два гола во втором тайме (69, 72). Итог - 3:2 не в пользу российского клуба.

Таким образом, после сыгранных трёх матчей из шести группового этапа турнира у "Локомотива" в активе 2 очка, а у "Зенита" и "Краснодара" - всего лишь по 1-му. Встречи 4-го тура ЛЧ пройдут 24 и 25 ноября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские клубы в ЛЧ: первое очко "Зенита" и проигрыш "Краснодара" в большинстве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Локомотив, Краснодар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети