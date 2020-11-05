Российские клубы в ЛЧ: первое очко "Зенита" и проигрыш "Краснодара" в большинстве

Российские клубы снова не смогли одержать ни одной победы в Лиге чемпионов UEFA.

В 3-м туре "Локомотив" принимал на своём поле испанский "Атлетико" и сумел сыграть вничью - 1:1. Хосе Мария Хименес (18-я минута) и Антон Миранчук (25 - с пенальти) обменялись голами.

Свой домашний матч проводил и петербургский "Зенит", принимавший итальянский "Лацио". Александр Ерохин открыл счёт в середине первого тайма (32-я минута), но развить успех российская команда не смогла. Фелипе Кайседо под занавес матча (82) реализовал одну из немногих атак гостей. Итог - 1:1. "Зенит" же в 3-м туре набирает первое очко в группе.

Ближе всего к победе был "Краснодар", игравший на выезде с испанской "Севильей". Игра шла в пользу "быков" в начале матча: Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт эффектным ударом со штрафного (18), Маркус Берг удвоил преимущество гостей (21 - с пенальти). Иван Ракитич в конце первой половины игры (42) один мяч отквитал, а в компенсированное время к первому тайму Хесус Навас заработал удаление для хозяев. Но играя в большинстве "Краснодар" довести дело до победы не сумел. Вышедший на замену Юссеф Эн-Несири забил два гола во втором тайме (69, 72). Итог - 3:2 не в пользу российского клуба.

Таким образом, после сыгранных трёх матчей из шести группового этапа турнира у "Локомотива" в активе 2 очка, а у "Зенита" и "Краснодара" - всего лишь по 1-му. Встречи 4-го тура ЛЧ пройдут 24 и 25 ноября.