05 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале за сутки умерли семь человек с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 179 человек подтвержден COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 21 тыс. 142 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 6 заболевших. За сутки выписан 51 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 423 пациента.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались мужчина 61 и 84 лет и женщины 72, 78 и 86 лет. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 61 и 71 года.

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На Южном Урале за сутки умерли семь человек с COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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