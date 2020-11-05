В Пермском крае столкнулись грузовик и "скорая", погибли медики

На прикамской трассе разбились два врача, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Около 9.00 в Ординском районе, около деревни Курилово, случилось ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека, в том числе три сотрудника "скорой". Мы понесли невосполнимую утрату: погибли два фельдшера бригады (женщина 42 лет и мужчина 38 лет), также пострадал водитель автомобиля "скорой", он госпитализирован. Ещё одного участника ДТП сейчас госпитализируют", - написала в своём Instagram министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.

В район ДТП направлены три бригады скорой медицинской помощи.

"Выражаю, искренние соболезнования родным и близким медицинских работников", - написала Мелехова.

В министерстве безопасности края Накануне.RU сообщили, что столкнулись автомобиль "скорой" и грузовик "Хёндай".