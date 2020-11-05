05 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: kiev.ua

Счетная палата и Минфин хотят штрафовать регионы, погрязшие в долгах

Счетная палата РФ предлагает правительству установить хотя бы административную ответственность за превышение регионами допустимого уровня госдолга. Об этом говорили на коллегии, собранной по итогам проверки госзаимствований Мордовии и Псковской области – оба субъекта превысили допустимы уровень займов.

"Законодательство Российской Федерации не предусматривает ответственность за нарушение указанных требований Бюджетного кодекса. Между тем их нарушение влечет увеличение объемов государственного долга регионов, а также расходов на его обслуживание, - отметил на коллегии аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. - Поэтому считаем необходимым предложить правительству рассмотреть вопрос об установлении ответственности за нарушение ограничений, установленных Бюджетным кодексом".

Предложение о введении административки поддерживают и в Минфине. В частности, министерство подготовило изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в сентябре внесло законопроект в правительство. "Проект предусматривает персонификацию ответственности должностных лиц субъектов Российской Федерации, ответственных за принятие решений, идущих в нарушение бюджетного законодательства, – рассказал заместитель министра финансов Тимур Максимов. – Санкциями по данному законопроекту будут как штраф, так и отстранение от должности на определенный срок".

У Счетной палаты есть и другие претензии к законодательству. Оно, например, не обязывает регионы указывать конкретные цели, на которые берутся займы.  

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Счетная палата и Минфин хотят штрафовать регионы, погрязшие в долгах

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Теги: госдолг, регионы, персональная ответственность, штраф, отстранение от должности



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