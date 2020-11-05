05 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Ремонт дороги, Еткуль (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

На Южном Урале подрядчика, который укладывал асфальт в снег, обязали переделать некачественный ремонт дороги

В Еткуле от подрядчика, который укладывал асфальт в снег, потребовали устранить нарушения. По результатам контрольной проверки толщина асфальта не соответствует нормативам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Напомним, ООО "Мегастрой" выполняет ремонт дороги в селе Еткуль, цена контракта – 17 млн руб. Сдать работы подрядчик должен был не позднее 27 октября. Местные жители рассказали, что рабочие укладывали асфальт прямо в снег. Общественники выехали на место 28 октября и установили, что данный участок отремонтирован лишь наполовину. О выявленных нарушениях активисты ОНФ сообщили в администрацию района.

Активисты ОНФ добились проведения контрольных вырубок на дороге. На двух участках его толщина не соответствует нормативам. В проверке приняли участие представители регионального миндортранса и глава муниципалитета. Подрядчика обязали исправить нарушения.

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На Южном Урале подрядчика, который укладывал асфальт в снег, обязали переделать некачественный ремонт дороги

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Теги: ремонт дороги, Еткуль, подрядчик, проверка, нарушения,



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