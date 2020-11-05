В Пермский край поступит вторая крупная партия лекарств

В Пермский край из Курска на этой неделе поступит вторая крупная партия лекарств от производителя "Фармстандарт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Дополнительно к предыдущей поставке, аптеки Прикамья получат 20 тыс. упаковок "Арбидола" и 150 тыс. пачек парацетамола. Так, за две недели в регион будет доставлено и распределено по аптекам 100 тыс. упаковок "Арбидола", 10 тыс. пачек "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок парацетамола.​

По словам руководителя сети аптек "Планета здоровья" Александра Бровареца, затруднения с поставками лекарств еще есть.

"Производители не получили долгожданного разрешения на поставку маркированных лекарств. Поэтому большая часть поставок пока сдерживается. Дефицит по ряду препаратов остается, в том числе по противовирусным и антибиотикам. При этом спрос на лекарства среди жителей Пермского края остается высоким. Дмитрий Махонин вновь лично ведет переговоры, чтобы помочь пермским аптекам получить лекарства быстрее", – поделился Александр Броварец.​

Напомним, ранее Росздравнадзор сообщал, что в пермских аптеках не хватает умифеновира, гриппферона, коронавира, гидроксихлорахина, левофлоксацина, моксифлоксацина, азитромицина, цетфриаксона, цефотаксима, ванкомицина, линезолида.

Дефицит лекарств, по данным ведомства, образовался из-за повышенного спроса.