Омский губернатор анонсировал кадровые решения после ЧП со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал кадровые решения по итогам проверки, которая началась после происшествия со скорыми.

По словам Буркова, в ближайшее время закончатся внутренняя проверка и проверка федерального Росздравнадзора.

"Решения коснутся как министра здравоохранения, так и других сотрудников этого ведомства", - сказал губернатора в интервью "12 каналу".

Напомним, 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Губернатор потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Как напоминает Regnum, Бурков назвал этот инцидент преступной халатностью.

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, была отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки.