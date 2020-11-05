05 Ноября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал фактор, который влияет на повторное заражение коронавирусом.

В интервью радио Sputnik он заявил, что человек может заболеть COVID-19 повторно, если при первом случае заболевания иммунитет был очень слабо выражен. Это может быть также и при бессимптомном течении заболевания.

Альтштейн предположил, что повторное заболевание COVID-19 в некоторых случаях может быть более тяжелым, чем первое.

Ранее в мире были зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Отмечалось, что такой вариант развития событий чреват осложнениями со стороны сердечнососудистой системы и даже может привести к смерти от сердечной недостаточности.

Ранее в Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией. По информации голландского агентства BNO News, скончалась 89-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован рак.

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Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор

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Теги: коронавирус, повторное заражение



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