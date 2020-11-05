В Екатеринбурге мужчина насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу

Сегодня около 7.00 на 14 км Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Ларгус" и пешехода. 34-летний мужчина наехал на пенсионерку, переходившую дорогу, тем самым причинив ей травмы, не совместимые с жизнью.

"По предварительной информации, водитель автомашины "Лада Ларгус" при движении со стороны микрорайона Компрессорный допустил наезд на 77- летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", - сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель имеет 9-летний стаж управления транспортным средством. Установлено, что ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, а погибшая была одета в одежду черного цвета. Сам водитель утверждает, что заметил пешехода в самый последний момент.

На место происшествия выезжали соответствующие органы в лице регионального СКР и руководителей госавтоинспекции. Проводятся все необходимые процессуальные действия. Причины будут выяснены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция предупреждает, что пересекать проезжую часть, при отсутствии пешеходного перехода, пешеходы могут только под прямым углом к краю проезжей части. При этом данный участок дороги должен быть освещен или хорошо просматриваться на расстоянии 200- 300 метров в каждую сторону. В темное время суток, находясь вне населенных пунктов, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.