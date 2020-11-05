05 Ноября 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Александр Фомин/PHOTOXPRESS.RU

Названы регионы, в которых можно быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Стало известно, в каких регионах России можно быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке. В среднем по стране в 2020 году эту сумму пришлось бы собирать 21 месяц, сообщает РБК со ссылкой на данные корпорации "Дом.РФ". В прошлом году этот показатель составил 19,5 месяца.

При расчетах аналитики учитывали данные о средней зарплате и среднем размере ипотечного кредита. Они предположили, что семья из двух работающих человек откладывает на первоначальный взнос 30% зарплаты, а сам взнос равен 20% от стоимости жилья.

За 12 месяцев на первоначальный взнос по такой схеме могут накопить жители Ямало-Ненецого автономного округа, Магаданской области и Чукотки.

Москвичам на первоначальный взнос придется копить 23 месяца, петербуржцам – 22.

Дольше всего на ипотеку вынуждены откладывать на Северном Кавказе: например, в Дагестане на сбор стартового взноса по кредиту семьям требуется свыше трех лет. В 64 регионах России потенциальные заемщики способны накопить первоначальную сумму для ипотеки за 2–2,5 года.

Напомним, осенью этого года эксперты Банка России обратили внимание на тот факт, что россияне все чаще берут потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Это тревожит банкиров. "Использование потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке может означать, что заемщик испытывает трудности со сбережением средств, в том числе из-за того, что существенная часть доходов направляется на потребление товаров и услуг, – отмечают эксперты Банка России. – Такие заемщики характеризуются повышенным уровнем кредитного риска, о чем свидетельствует зависимость между частотой дефолтов по кредитам и величиной первоначального взноса".

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Названы регионы, в которых можно быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке

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Теги: ипотека, первоначальный взнос, накопления



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