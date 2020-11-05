Роспотребнадзор готов привлечь "Спецавтобазу" к ответственности за новые нарушения санитарных норм на полигоне "Северный"

Центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверки выявил новые нарушения санитарных норм и правил на полигоне "Северный" под Екатеринбургом. Как сообщает официальная группа общественников, выступающая за закрытие полигона, Роспотребнадзор дал ЕМУП "Спецавтобаза" время на устранение нарушений до 1.06.2021 г. В противном случае ведомство готово привлечь регоператора к административной ответственности.

В ходе плановой проверки с 28 сентября по 23 октября Роспотребнадзором были выявлены следующие нарушения:

- Несоответствие программы производственного контроля требованиям санитарных норм и правил;

- Не в полном объеме осуществляется производственный лабораторный контроль за состоянием почвы в зоне возможного влияния объектов, предусмотренный требованиями санитарных норм и правил;

- ЕМУП "спецавтобаза" при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля не принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений, не проинформирован территориальный орган Роспотребнадзора;

- Не в полном объеме осуществляется производственный лабораторный контроль атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта, предусмотренный требованием санитарных норм и правил.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности. По итогам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 1.06. 2021 г", - сказано в документе.

Напомним, что правительство Свердловской области до сих пор не определилось с местом размещения полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) для нужд Екатеринбурга. Более того, согласованности в решении этого вопроса нет даже между администрацией города и региональным кабмином. Пока чиновники ведут полемику, единственный полигон – "Северный", находящийся в ведении регионального оператора ЕМУП "Спецавтобаза", исчерпает свой ресурс уже через три-пять лет.