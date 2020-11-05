Россияне накопили "под матрасом" рекордную сумму наличных

Сумма наличных в кассах предприятий и на руках у россиян по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей. За последний год это число увеличилось на рекордные 28,3%. Об этом РИА Новости сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По словам эксперта, такого не было по крайней мере с 2012 года.

Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9% за месяц) и апрель (6,6%). Осадчий связывает это с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда люди массово забирали деньги из банков.

Эксперт предупредил, что большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски.

В августе сообщалось, что спрос на наличные деньги в России вернулся к докризисным значениям, которые были вызваны пандемией коронавируса.

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных — это меньше, чем в разгар эпидемии. В марте в обращение поступило 700,9 млрд руб. наличными, в апреле —544 млрд, в мае — 248,2 млрд, в июне — 391,8 млрд руб.

Показатель июля сопоставим с февралем текущего года: тогда было выпущено наличных на 185,8 млрд руб.

В середине апреля Bloomberg сообщал, что спрос на наличные в РФ вырос после обращений президента Владимира Путина.