05 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Выборы президента США: Байден предвкушает победу, Трамп собирается судиться, сенат останется за республиканцами

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден уже намекнул на свою победу, в то время как действующий президент-республиканец Дональд Трамп намерен идти в суд и требовать пересчета голосов.

По предварительным данным, Байден побеждает в двух "колеблющихся" штатах – Мичигане и Висконсине. Эти штаты дадут ему необходимые для победы в выборах голоса – его количество выборщиков достигнет 270 (в США двухфазная система выборов). Интересно, что на выборах в 2016 году в обоих этих штатах Среднего Запада победил Трамп.

"Ясно, что мы выигрываем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов, - заявил Байден на брифинге в родном штате Делавэр. – Я здесь не для того, чтобы заявлять, что мы выиграли. Но я здесь, чтобы сообщить, что когда подсчет закончится, мы считаем, что победим".

Между тем, штаб Трампа уже заявил, что будет добиваться пересчета голосов в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине через суд. За Пенсильванию Трамп хочет судиться, поскольку в этом штате возникла непонятная ситуация с подсчетом запоздалых голосов, отправленных по почте (да, в этом году в США разрешили отправлять свой голос обычной почтой).

Между тем, шансов на победу в парламенте у демократов гораздо меньше, чем на победу в Белом доме. Республиканцы, вероятно, сохранят контроль над сенатом США. Демократам в случае победы Байдена надо провести на три места, занимаемых сейчас демократами, троих своих кандидатов, а в случае победы Трампа – четырех. К вечеру среды результаты выборов в нескольких решающих штатах все еще не были известны, но есть большая вероятность, что республиканцы удержат в них контроль.

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Выборы президента США: Байден предвкушает победу, Трамп собирается судиться, сенат останется за республиканцами

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Теги: джо байден, дональд трамп, выборы президента сша, сенат сша, республиканцы, подсчет голосов



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