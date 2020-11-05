В Челябинске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Челябинске три человека погибли в результате пожара в частном доме в Металлургическом районе.

Инцидент произошел 4 ноября. Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать врыв бытового газа

Женщина и ее 14-летняя дочь умерли во время пожара, семилетний сын скончался в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц).