В суде по делу "тагильского стрелка" выступила мать ребенка, нажавшего на курок

В четверг, 5 ноября, в Свердловском областном суде продолжился процесс по делу об убийстве ребенка в Нижнем Тагиле. Сегодня прошел допрос свидетелей.

Напомним, на скамье подсудимых оказался Александр Борисов. По данным следствия, 4 августа прошлого года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы ребенок скончался в больнице.

Борисову вменили сразу две статьи УК РФ – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Судебный процесс начался на этой неделе, мужчине продлили арест еще на полгода. А родственники мальчика потребовали для него пожизненного заключения.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня свидетель Надежда Барышникова, бабушка убитого мальчика, рассказала, что в день трагедии, когда она прибежала на место, Борисов стоял в камуфляжной форме и пытался что-то вытащить из ствола березы. Затем он пытался уйти в лес, мужчины побежали за ним, но не догнали.

"Может и хорошо, что они его не поймали. А то я не знаю, что бы тогда было", - рассказала Барышникова.

По ее словам, на дереве виднелись следы от пуль. А от Борисова исходил запах алкоголя.

Свидетель Алена Барышникова, тетя погибшего ребенка, рассказала, что в тот день ее сын тоже стрелял из винтовки. Однако когда все случилось, он рассказал, что "стреляли двое мужчин", одним из которых был Борисов. Впоследствии мальчик признался, что они предложили ему пострелять, и он согласился. По мнению его матери, отвечать за случившееся должен Борисов.

К слову, на прошлом заседании прокурор заявляла, что погибший ребенок был ранен, когда стрелявший из винтовки другой мальчик промахнулся мимо банок, по которым пытался попасть.

Далее заседание закрыли от СМИ, так как суд решил допросить 16-летнюю сестру погибшего ребенка. Известно, что она присутствовала при задержании Борисова. Подростка допрашивали довольно долго. После этого в заседании был объявлен перерыв до 10 ноября.

После заседания родители вновь заявили, что хотят для Борисова самого сурового наказания, но все должен решать суд.