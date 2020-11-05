05 Ноября 2020
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Экономика Центральный ФО Москва
строительство ЦКАД, Центральная кольцевая автодорога (2019) | Фото: stroi.mos.ru

СМИ сообщили стоимость проезда по ЦКАД

Максимальная стоимость проезда по северо-восточному участку Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Москве для легковой машины составит 510 руб.

При этом транспондер позволит сэкономить половину суммы.

Между развязками внутри ЦКАД будут действовать отдельные тарифы. К примеру, проезд по маршруту М11 и М8 обойдется в 260 руб., М8—А107 — 195 руб. и т. д.

Трассу должны открыть на следующей неделе. Как указывают эксперты, развязки ЦКАД с другими дорогами не достроены, а потому первое время пользоваться трассой будет неудобно, пишет "Коммерсант".

Строительство Центральной кольцевой автодороги (федеральная трасса А113) началось в 2014 году. 26 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в закладке капсулы на месте начала строительства ЦКАД.

Проект начали обсуждать более десяти лет назад. Дорога должна стать местом пересечения международных транспортных коридоров. Параллельно трасса решает проблемы столичного региона: отводит грузовой транспорт от Москвы, создает связи между городами Подмосковья и соседних регионов. Планируется, что вдоль ЦКАД появятся крупные логистические центры.

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СМИ сообщили стоимость проезда по ЦКАД

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Теги: ЦКАД, Москва, транспорт



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