В Екатеринбурге из-за уснувшего отца-водителя пострадал 2-летний ребенок

4 ноября в 15 часов на 72 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля "Тойота Камри", двигаясь по левой полосе ЕКАДа в сторону улица Лучистая столкнулся с "Рено", которая двигалась в попутном направлении.

Как сообщил 33-летний водитель "Тойоты", во время движения он уснул, проснувшись, когда почувствовал столкновение с грузовой автомашиной "Рено", которая двигалась по правой полосе.

Легковушка получила значительные механические повреждения. В момент ДТП на заднем пассажирском сидении машины в детском автокресле находился 2-летний сын водителя. Тяжелых травм он не получил.

Напомним, 2 ноября на 288 км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП с участием "Шевроле Эпика", в котором находилось двое несовершеннолетних. В результате аварии 14-летний мальчик и 7-летняя девочка вместе со своей матерью (водителем) госпитализированы.