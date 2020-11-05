В Екатеринбурге из-за уснувшего отца-водителя пострадал 2-летний ребенок

05 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь, машины, Курган (2017) | Фото:kurganobl.ru

В Екатеринбурге из-за уснувшего отца-водителя пострадал 2-летний ребенок

4 ноября в 15 часов на 72 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля "Тойота Камри", двигаясь по левой полосе ЕКАДа в сторону улица Лучистая  столкнулся с "Рено", которая двигалась в попутном направлении.

Как сообщил 33-летний водитель "Тойоты", во время движения он уснул, проснувшись, когда почувствовал столкновение с грузовой автомашиной "Рено", которая двигалась по правой полосе.

Легковушка получила значительные механические повреждения. В момент ДТП на заднем пассажирском сидении машины в детском автокресле находился 2-летний сын водителя. Тяжелых травм он не получил.

Напомним, 2 ноября на 288 км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП с участием "Шевроле Эпика", в котором находилось двое несовершеннолетних. В результате аварии 14-летний мальчик и 7-летняя девочка вместе со своей матерью (водителем) госпитализированы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге из-за уснувшего отца-водителя пострадал 2-летний ребенок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, ДТП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети