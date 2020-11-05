В Невьянске в результате ДТП с легковушкой погиб один человек

4 ноября около 19 часов на 59 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла автоавария с участием автомобиля Хендэ Крета.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель машины не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет и опрокинулся.

В результате происшествия женщина-пассажир 1942 года рождения скончалась на месте аварии. Водителю и ещё одному пассажиру - женщине 1973 года рождения медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

По словам 50-летнего водителя, он отвлекся на сотовый телефон и съехал в кювет.