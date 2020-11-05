05 Ноября 2020
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самоизоляция, карантин, масочный режим, полиция (2020) | Фото: 74.мвд.рф

Исследование: соблюдать самоизоляцию стремится только каждый пятый россиянин

Максимально соблюдать режим самоизоляции из-за роста заболеваемости COVID-19 старается каждый пятый житель России.

Согласно исследованию сервиса Qiwi и портала "Рамблер", 46% опрошенных стараются строже соблюдать меры предосторожности после начала роста числа заболевших. При этом 25% россиян выезжают из дома только по делам, а 21% максимально придерживается режима самоизоляции.

В тоже время 43% участников исследования продолжают вести активную социальную жизнь или  ограничиваются ношением масок и перчаток, сообщает "Прайм".

Как сообщалось, летальность от коронавируса (отношение числа умерших к числу зараженных) в странах с высоким уровнем дохода на душу населения составляет в среднем 1,15%, а в странах с низким уровнем дохода - всего 0,23%, то есть в 5 раз ниже. К такому неожиданному выводу пришли в Имперском колледже Лондона, проведя соответствующее исследование.

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Исследование: соблюдать самоизоляцию стремится только каждый пятый россиянин

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Теги: самоизоляция, коронавирус



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