Исследование: соблюдать самоизоляцию стремится только каждый пятый россиянин

Максимально соблюдать режим самоизоляции из-за роста заболеваемости COVID-19 старается каждый пятый житель России.

Согласно исследованию сервиса Qiwi и портала "Рамблер", 46% опрошенных стараются строже соблюдать меры предосторожности после начала роста числа заболевших. При этом 25% россиян выезжают из дома только по делам, а 21% максимально придерживается режима самоизоляции.

В тоже время 43% участников исследования продолжают вести активную социальную жизнь или ограничиваются ношением масок и перчаток, сообщает "Прайм".

Как сообщалось, летальность от коронавируса (отношение числа умерших к числу зараженных) в странах с высоким уровнем дохода на душу населения составляет в среднем 1,15%, а в странах с низким уровнем дохода - всего 0,23%, то есть в 5 раз ниже. К такому неожиданному выводу пришли в Имперском колледже Лондона, проведя соответствующее исследование.