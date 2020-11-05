Американский суд постановил освободить россиянку Осипову

Апелляционный суд США решил освободить россиянку Богдану Осипову.

Женщина была осуждена в прошлом году за похищение своих детей. Также предписано назначить дату вынесения нового приговора, на котором россиянка должна присутствовать не лично, а по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Напомним, женщину обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись.

В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом.