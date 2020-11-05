Лукашенко захотел купить нефтяное месторождение в России

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках телефонного разговора обсудили начало переговоров по поставкам нефти и газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко высказал идею покупки Минском нефтяного месторождения в России. При этом Путин идею поддержал.

"После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров", - отметили в пресс-службе.

О каком месторождении идет речь и на каких условиях возможна его покупка - не сообщается.

Ранее пресс-служба Путина сообщила, что президенты подтвердили курс на "дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений" и обсудили сотрудничество в области борьбы с COVID-19, торгово-экономические вопросы, конфликт в Нагорном Карабахе.