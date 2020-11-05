Губернатор Пензенской области заразился COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заразился коронавирусом.

Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, он продолжит работать в дистанционном формате, уйдя на самоизоляцию. Белозерцев пожелал всем здоровья, и беречь себя и близких.

Белозерцев стал двадцатым губернатором, у которого выявили COVID-19. Напомним, на днях к уже дважды болевшему главе Тывы Шолбану Кара-оолу, главе Алтайского края Виктору Томенко и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву присоединился глава Республики Алтай Олег Хорохордин.