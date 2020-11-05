В Великом Новгороде автобус врезался в здание, есть жертвы

В Нижнем Новгороде автобус попал в ДТП.

Транспортное средство врезалось в здание Новгородского государственного университета. По предварительной информации, из 26 человек пострадали восемь. Еще один пассажир погиб.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Напомним, в конце октября в Заводоуковске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса малой вместимости "Луидор" и Toyota Land Cruiser. В результате аварии пострадали 10 человек, один из которых сам водитель автомобиля, а остальные пассажиры автобуса.