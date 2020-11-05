Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону.

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, президенты подтвердили курс на "дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений" и обсудили сотрудничество в области борьбы с COVID-19, торгово-экономические вопросы, конфликт в Нагорном Карабахе.

Лукашенко также сообщил Путину о ситуации в Белоруссии.

Как сообщалось, Владимир Путин не считает, что проект интеграции России и Белоруссии нуждается в дополнении. Исполнять или не исполнять до конца имеющийся договор – вот в чем вопрос.