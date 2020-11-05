05 Ноября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Путин Лукашенко (2009) | Фото:naviny.by

Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону.

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, президенты подтвердили курс на "дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений" и обсудили сотрудничество в области борьбы с COVID-19, торгово-экономические вопросы, конфликт в Нагорном Карабахе.

Лукашенко также сообщил Путину о ситуации в Белоруссии.

Как сообщалось, Владимир Путин не считает, что проект интеграции России и Белоруссии нуждается в дополнении. Исполнять или не исполнять до конца имеющийся договор – вот в чем вопрос.

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Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

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Теги: Лукашенко, Белоруссия, Путин



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Ранее 05.11.2020 02:11 Мск Лукашенко захотел купить нефтяное месторождение в России

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