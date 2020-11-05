Ефремов захотел создать театр в СИЗО

Артист Михаил Ефремов хочет создать театр в СИЗО.

Об этом сообщил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По словам Ефремова, в там есть клуб, в котором возможно ставить спектакли. Также актер выразил надежду, что его коллеги согласятся посещать СИЗО и проводить там концерты и киновечера, сообщает ТАСС.

Ранее Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.

Хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании, осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они могут созваниваться и видеться с родными. Также в СИЗО-5 проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, таким образом, у Ефремова будет возможность создать тюремный театр, о котором он ранее говорил.