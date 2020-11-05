В 2021 году россиянам будут назначать пенсию досрочно

Россияне, работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах, в 2021 году получат право на досрочные пенсии.

Как сообщил глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис, с повышением пенсионного возраста появился и ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию, среди них - некоторые предпенсионеры и многодетные матери.

По его словам, право на досрочное назначение страховой пенсии в предстоящем году получат, например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют некоторые граждане по социальным мотивам и состоянию здоровья - родители и опекуны детей-инвалидов, многодетные матери, инвалиды, люди, работающие на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях, сообщает "Прайм".

Тем временем, глава Министерства финансов России Антон Силуанов отказал работающим пенсионерам в индексации выплат и разъяснил позицию Минфина. Он считает более справедливым поддержать неработающих пенсионеров.

"Здесь вопрос справедливости, когда пенсионер получает и зарплату, и пенсию и вы предлагаете еще индексировать ее, - это не совсем справедливо", - заметил министр финансов РФ.