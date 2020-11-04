Заманил в машину: в Подмосковье педофил изнасиловал двух малолетних девочек

В Истре мужчина похитил и изнасиловал двух малолетних девочек, сообщает ТАСС.

Преступление было совершено вечером, 4 ноября. По данным Главного следственного управления СК по Московской области, примерно в 18.00 мужчина подошел к двум девочками семи и девяти лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

В салоне машины он их изнасиловал.

По подозрению задержан 34-летний местный житель. Сейчас с ним работают следователи.