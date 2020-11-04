Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть россияне

Среди иностранных граждан, задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил теракт в Вене, есть россияне, сообщает ТАСС о ссылкой на начальника полиции Вены Герхарда Пюрстля.

"Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве", - отметил начальник полиции Вены.

Напомним, в результате атаки террористов на город погибли пять человек. Среди них — один из нападавших. Пострадали как минимум 20 человек. Известно, что террористы открыли стрельбу в шести местах. Местные СМИ сообщали также о захвате заложников в ресторане и в отеле.

Ответственность за теракт взяла террористическая организация Исламское государство, чья деятельность запрещена в России.

Задержание 14 человек из ближайшего окружения венского боевика произошло 3 ноября. Они были доставлены на допрос. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.