05 Ноября 2020
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Большая перемена, конкурс, финалисты, победители (2020) | Фото: yanao.ru

Десять ямальских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Десять ямальских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ребята получили денежные премии, которые смогут потратить на обучение. Кроме того, одиннадцатиклассникам начислят дополнительные баллы в портфолио достижений для поступления в вузы.

Всего в конкурсе победили 600 учеников.

От Ямала в финале участвовали 13 человек. Каждый из них представил свой проект: создание виртуальной образовательной среды в школах, разработка карты профессий будущего для профориентации, запуск бренда экосумок, создание базы на Луне, обеспечение кибербезопасности и другие.

На конкурсе также определили ТОП-20 школ России. В двадцатку лучших вошла школа №7 Ноябрьска. Учебное заведение получит премию, которую сможет направить на создание лабораторий, зон для занятий спортом или отдыха, организацию творческих студий, компьютерных классов или реализацию собственного проекта по улучшению образовательной среды.

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Десять ямальских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

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Теги: Большая перемена, конкурс, финалисты, победители



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