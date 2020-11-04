Десять ямальских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Десять ямальских школьников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ребята получили денежные премии, которые смогут потратить на обучение. Кроме того, одиннадцатиклассникам начислят дополнительные баллы в портфолио достижений для поступления в вузы.

Всего в конкурсе победили 600 учеников.

От Ямала в финале участвовали 13 человек. Каждый из них представил свой проект: создание виртуальной образовательной среды в школах, разработка карты профессий будущего для профориентации, запуск бренда экосумок, создание базы на Луне, обеспечение кибербезопасности и другие.

На конкурсе также определили ТОП-20 школ России. В двадцатку лучших вошла школа №7 Ноябрьска. Учебное заведение получит премию, которую сможет направить на создание лабораторий, зон для занятий спортом или отдыха, организацию творческих студий, компьютерных классов или реализацию собственного проекта по улучшению образовательной среды.