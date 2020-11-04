04 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп после голосования на выборах президента США 24.10.20. (2020) | Фото: YouTube-канал Дональда Трампа

Итоги выборов президента в США подведут к пятнице

Джозеф Байден стал лидировать в одном из ключевых штатов — Мичигане (16 выборщиков) после обработки 96% бюллетеней. До этого в том штате стабильно лидировал Дональд Трамп.

У Байдена 49,5%, у Трампа — 48,9%. В Мичигане разыгрываются 16 голосов выборщиков. Сам Трамп уже отреагировал на эти изменения.

"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить. Очень странно", - заявил он в своем Twitter.

Ранее гендиректор "Института политических исследований" Сергей Марков сделал прогноз, что Трамп одержит победу с учетом "неподсчитанных голосов".

Подсчет голосов продолжается. Отметим, что и Трамп и Байден уже выразили уверенность в своей победе.

Дональд Трамп высказался о резких изменениях в статистике (не в свою пользу) по ключевым штатам. Почти везде источником лидерства Байдена стали почтовые голоса.

При этом Трамп после подсчета 45% голосов опережает Байдена в округе Виго штата Индиана. По последним данным телеканала Fox News, в Виго 54% подсчитанных голосов за Трампа и 44% — за Байдена.

Окончательные итоги выборов стоит ожидать к пятнице, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего шефа Московского бюро CNN профессора Джилл Догерти.

"Мы не знаем и не будем знать результатов до, может быть, пятницы. Это очень напряженная ситуация, потому что люди хотят знать, что случилось", - сказала она.

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Итоги выборов президента в США подведут к пятнице

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Теги: Джозеф Байден, Дональд Трамп, выборы президента США, голосование, республиканцы, демократы



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