04 Ноября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: midural.ru

Самой "объединяющей" книгой россияне назвали "Войну и мир"

Книга, которая в наибольшей степени объединяет жителей нашей страны, - это "Война и мир" Льва Толстого. Так ответили россияне на соответствующий вопрос ВЦИОМ, который провел опрос ко Дню народного единства.

"Войну и мир" назвали 12% опрошенных, произведения А.С. Пушкина - 4%. Остальные книги набрали до 2%.

Персонажем, наиболее верно отражающим черты характера российского человека, наши сограждане считают Обломова (4%). Самым "объединяющим" фильмом назван "Ирония судьбы, или С легким паром".

Любопытный результат получен при ответе на вопрос, чтó россияне считают главными символами России: люди / народ (10%). Этот ответ опережает патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). То есть главным символом россияне считают собственно не символ, а понятие, что нуждается в дополнительном изучении.

При этом самым "объединяющим" музыкальным произведением назван Гимн России (16%). Также упомянуты песня "День Победы" (10%) и "Катюша" (7%). Это можно объяснить тем, что для 69% россиян важнейшее историческое событие - это победа в Великой Отечественной войне.

Наиболее объединяющим всех россиян блюдом половина назвали салат "Оливье".

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Самой "объединяющей" книгой россияне назвали "Войну и мир"

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Теги: ВЦИОМ, опрос, день народного единства



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