04 Ноября 2020
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Вступление Андрея Гаранина в должность главы Губкинского (2018) | Фото: www.gubadm.ru

В День народного единства города России передали "привет" Губкинскому

В День народного единства города России передали "привет" Губкинскому, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик с приветствиями на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал глава города Андрей Гаранин. На нем жители разных городов страны - Анапы, Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Северного Кавказа, Оренбурга, Новороссийска - передают привет Губкинскому.

Завершилось видеопоздравление обращением самого Гаранина к жителям всех городов страны.

"С Днем народного единства, друзья! Спасибо жителям всех городов, которые поздравили Губкинский! Мы тоже шлем привет всем-всем городам!" - написал Андрей Гаранин.

https://www.instagram.com/p/CHKkLRhoULu/?utm_source=ig_web_copy_link

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В День народного единства города России передали "привет" Губкинскому

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Теги: День народного единства, привет, Губкинский, Андрей Гаранин



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