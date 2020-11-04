Шансы Трампа и Байдена на победу в колеблющемся штате Невада сравнялись

Шансы Дональда Трампа и Джозефа Байдена на победу в колеблющемся штате Невада сравнялись после обработки там 85% поданных бюллетеней, сообщает социологическая служба Edison Research.

В настоящий момент оба кандидата получили по 49% голосов избирателей. Ранее сообщалось о лидерстве Байдена в этом штате. Победитель выборов в Неваде заручится поддержкой шести выборщиков из необходимых для избрания президентом 270.

Еdison research также сообщает, что подсчет голосов в Неваде не возобновят до четверга в 9 утра по Восточному времени.

Напомним, ранее гендиректор "Института политических исследований", член Общественной палаты РФ Сергей Марков в своем Facebook заявил, что Дональд Трап останется президентом США с учетом неподсчитанных голосов.

Отметим, что и Трамп и Байден уже выразили уверенность в своей победе. Американский лидер обвинил демократов в попытке "украсть выборы".