Шансы Трампа и Байдена на победу в колеблющемся штате Невада сравнялись

04 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Шансы Трампа и Байдена на победу в колеблющемся штате Невада сравнялись

Шансы Дональда Трампа и Джозефа Байдена на победу в колеблющемся штате Невада сравнялись после обработки там 85% поданных бюллетеней, сообщает социологическая служба Edison Research.

В настоящий момент оба кандидата получили по 49% голосов избирателей. Ранее сообщалось о лидерстве Байдена в этом штате. Победитель выборов в Неваде заручится поддержкой шести выборщиков из необходимых для избрания президентом 270.

Еdison research также сообщает, что подсчет голосов в Неваде не возобновят до четверга в 9 утра по Восточному времени.

Напомним, ранее гендиректор "Института политических исследований", член Общественной палаты РФ Сергей Марков в своем Facebook заявил, что Дональд Трап останется президентом США с учетом неподсчитанных голосов.

Отметим, что и Трамп и Байден уже выразили уверенность в своей победе. Американский лидер обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шансы Трампа и Байдена на победу в колеблющемся штате Невада сравнялись

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Джозеф Байден, Дональд Трамп, выборы президента США, голосование, республиканцы, демократы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.11.2020 12:01 Мск Трамп побеждает с учётом "непосчитанных" штатов
Ранее 04.11.2020 09:03 Мск Голосование на всеобщих выборах в США завершилось

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети