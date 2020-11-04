04 Ноября 2020
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сход родителей, против дистанционного образования (2020) | Фото: leftfront.org

Московские родители провели массовый сход против дистанционного обучения

В Москве, в Щукинском парке, родители провели массовый сход против масштабного внедрения дистанционного обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Левый Фронт".

Участниками схода стали 400 человек, среди которых активисты движения "Родители Москвы", КПРФ, Левого Фронта, МосСовета и других организаций. Родители встретились с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и депутатами московской гордумы.

Отметим, что ранее сообщалось, что мэрия Москвы не согласовала массовые мероприятия, запланированные 4 ноября, в День народного единства, в различных районах города. На массовом сходе присутствовали полицейские. Они дежурили по периметру, однако не препятствовали проведению схода.

сход родителей, против дистанционного образования(2020)|Фото: leftfront.org

сход родителей, против дистанционного образования(2020)|Фото: leftfront.org

Участники встречи заявили, что массовое дистанционное обучение, которое сейчас в связи с коронавирусом применяется в Москве и других городах, существенно ухудшает качество образования, ведет к снижению уровня знаний школьников, а также подрывает их здоровье (зрение, осанка, нервная система).

Также собравшиеся на сход родители критикуют плохой организационный уровень дистанционного обучения в московских образовательных учреждениях, которое сопровождается регулярными техническими сбоями и накладками. По итогам встречи граждане направят коллективное обращение в региональные и федеральные органы власти с требованием провести полноценное исследование влияния дистанционного обучения на уровень знаний и здоровье школьников, а также не допускать принятия нормативных актов, которые будут узаконивать постоянное применение дистанционного обучения, независимо от эпидемиологической обстановки. Собравшиеся граждане уверены, что именно непосредственное, очное участие детей в образовательном процессе дает гарантии его качества

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Московские родители провели массовый сход против дистанционного обучения

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Теги: сход родителей, против дистанционного образования, коронавирус, левый фронт



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