Владимир Путин принял участие в праздновании Дня народного единства

Президент России Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях в День народного единства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Участие в церемонии приняли представители военно-патриотического центра "Вымпел" и Поискового движения России.

После президент послушал обновленный звон колоколов на Спасской башне. Работы по оснащению башни новыми колоколами велись с 2017 г.

"В октябре 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. В День народного единства работа курантов возобновлена. Звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и "Славься", но уже в обновлённом, полнооктавном звучании", - говорится в сообщении пресс-службы.