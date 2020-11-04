04 Ноября 2020
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Владимир Путин, памятник Минину и Пожарскому, День народного единства (2020) | Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в праздновании Дня народного единства

Президент России Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях в День народного единства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Участие в церемонии приняли представители военно-патриотического центра "Вымпел" и Поискового движения России.

Владимир Путин, памятник Минину и Пожарскому, День народного единства(2020)|Фото: kremlin.ru

После президент послушал обновленный звон колоколов на Спасской башне. Работы по оснащению башни новыми колоколами велись с 2017 г.

Владимир Путин, памятник Минину и Пожарскому, День народного единства(2020)|Фото: kremlin.ru

"В октябре 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. В День народного единства работа курантов возобновлена. Звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и "Славься", но уже в обновлённом, полнооктавном звучании", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Владимир Путин принял участие в праздновании Дня народного единства

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Теги: Владимир Путин, памятник Минину и Пожарскому, День народного единства



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