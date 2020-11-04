04 Ноября 2020
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Коллаж, ФСБ, двойное гражданство (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы обвинил "Единую Россию" в нарушении норм Конституции

Депутат Госдумы Денис Парфенов обвинил "Единую Россию" в нарушении нормы Конституции РФ из-за заявления председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова о том, что "сплошных специальных проверок депутатов на наличие двойного гражданства не будет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Власть устами одного из своих представителей фактически отказалась выполнять новую конституционную норму о запрете высокопоставленным государственным деятелям иметь двойное гражданство", - приводит слова депутата его пресс-служба.

Он сообщил, что в июле 2020 г. КПРФ направила депутатские запросы в Администрацию Президента, Совет Федерации, Правительство и другие органы государственной власти, с просьбой проверить информацию о депутатах из "Единой России", предположительно имеющих двойное гражданство.

Однако глава ЦИК Элла Памфилова, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отказались проводить проверки.

"И вот, наконец Павел Крашенинников, один из лидеров партии власти уже в Госдуме, сказал веское "Нет!" проверкам своих коллег-однопартийцев. Правда мы так до сих пор и не получили ответов на наши запросы в Администрацию президента, хотя все сроки, определенные законом на процедуру ответа, давно уже просрочены", - высказался парламентарий, добавив, что разговоры про "национализацию элит" были лишь для того, чтобы "пустить народу пыль в глаза и заставить его поддержать поправки, выгодные правящему классу".

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Депутат Госдумы обвинил "Единую Россию" в нарушении норм Конституции

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Теги: Единая Россия, двойное гражданство, Конституция



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