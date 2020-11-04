04 Ноября 2020
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Общество За рубежом
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

В богатых странах летальность от коронавируса намного выше - исследование Имперского колледжа Лондона

Летальность от коронавируса (отношение числа умерших к числу зараженных) в странах с высоким уровнем дохода на душу населения составляет в среднем 1,15%, а в странах с низким уровнем дохода - всего 0,23%, то есть в 5 раз ниже. К такому неожиданному выводу пришли в Имперском колледже Лондона, проведя соответствующее исследование.

Отмечается, что уровень летальности является ключевым показателем для оценки бремени коронавируса на здравоохранение, экономику, социальную сферу. Напомним, в апреле летальность в мире достигла около 7%, затем начала снижаться, опустившись сейчас почти до 2,5%.Однако реальное число заражений может быть многократно больше, чем выявлено, так как многие переносят вирус "на ногах". Накануне.RU писало в конце августа, что, судя по доле россиян с антителами, коронавирусом к тому времени заразились уже около 40 млн россиян, а реальная летальность составляет 0,1-0,2%. У детей - порядка 0,01%, у лиц старше 65 лет - порядка 0,5%.

Результаты британского исследования во многом согласуются с оценками Накануне.RU. Летальность, правда, повыше, но она рассчитана усредненно для многих стран и охватывает 175 исследований.

К интересным результатам можно отнести следующие. Риск смерти от коронавируса удваивается примерно каждые восемь лет старения. Исследователи не нашли доказательств того, что летальность выше в регионах с более крупными эпидемиями. В возрасте 50-55 лет от вируса умирает один из 260 заразившихся (летальность 0,4%).

"Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторое снижение смертности сейчас благодаря новым клиническим знаниям и лечению", - сказала один из авторов исследования Люси Окелл.

Другой соавтор Николас Бразо отмечает, что наибольшее значение для страны имеет возрастная структура населения. В богатых странах действительно более старое население, чем в бедных, где оно более молодое и здоровое, но все же пятикратное различие вряд ли можно объяснить только большой долей пожилых.

В целом исследование свидетельствует в пользу того, что летальность от коронавируса и вызываемых им осложнений если и выше сезонного ОРВИ, то не настолько, как заявлялось ранее. Речь идет о десятых долях процента. Правда, в возрасте от 80 лет она составляет около 5%, говорится в исследовании, но это не должно вводить в заблуждение. Например, в России в среднем за год в прошлом году умерло более 8% людей в возрасте от 80 до 85 лет. То есть для тех, кто достиг 80 лет, вероятность вообще умереть в текущем году намного выше вероятности умереть от коронавируса.

Напомним, по континентам летальность наибольшая в Северной Америке - 3,1%, наименьшая в Азии - 1,8%.

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В богатых странах летальность от коронавируса намного выше - исследование Имперского колледжа Лондона

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Теги: коронавирус, летальность



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