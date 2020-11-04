04 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Трамп, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп побеждает с учётом "непосчитанных" штатов

Президентом США останется Дональд Трамп - такое заявление сделал гендиректор "Института политических исследований", член Общественной палаты РФ Сергей Марков в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Трамп официально 213, Байден 237. Так все сейчас передают. Но это значит, что побеждает Трамп. Потому что еще не подсчитаны голоса в Пенсильвания 20 выборщиков. Джорджия 16. Висконсин 10. Северная Каролина 15. И там везде лидирует Трамп. То есть добавляйте Трампу еще 61 голос. Трамп уже поэтому логично в Твиттера заявил, что ПОБЕДА", - отметил Марков.

Подсчет голосов продолжается. Отметим, что и Трамп и Байден уже выразили уверенность в своей победе.

Так, время выступления в штате Делавэр Джозеф Байден заявил, что считает, что "на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать, пока завершится трудная работа по подсчету голосов".

Дональд Трамп в своем Twitter в ответ на это высказывание пообещал сделать заявление сегодня ночью.

"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

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Трамп побеждает с учётом "непосчитанных" штатов

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Теги: Джозеф Байден, Дональд Трамп, выборы президента США, голосование, республиканцы, демократы



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